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Португальские учёные высчитали, какова вероятность попасть в больницу при заражении штаммом коронавируса “омикрон”. Для этого они изучили историю болезней множества пациентов, которые лечились от ковида. 

По данным исследователей, на 100 госпитализированных с ковидом людей только 25 пришлось на тех, у кого был подтверждён “омикрон”. Таким образом, учёные подтвердили, что новый штамм коронавируса хоть и распространяется быстрее, однако люди переносят его гораздо легче.  

По словам португальских исследователей, они также подтвердили данные из других стран о том, что случаев летальных исходов при заражении “омикроном” в разы меньше, чем при заражении штаммом “дельта” или первоначальным “уханьским” вариантом коронавируса. 

Штамм коронавируса, названный “омикроном”, был впервые обнаружен в ЮАР в ноябре прошлого года. Там был зафиксирован резкий скачок заболеваемости, однако спустя несколько недель она пошла на спад. 

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