Против террористов в Сирийской Арабской Республике российские военные применили модернизированный вариант дрона “Ланцет-3”. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РИА “Новости”.

Новая версия барражирующего боеприпаса испытывалась на позициях террористов. Вооружённые силы РФ несколько раз применили дроны-камикадзе новой сборки и признали их эффективность.

Новый вариант “Ланцета-3” отличается повышенной аэродинамикой. В частности, указывается, что отличие беспилотного летательного аппарата от предыдущей сборки в его крыле и хвостовом оперении. Благодаря их изменениям беспилотник получил возможность лететь дальше и нести повышенное боевое могущество.

Первые дроны-камикадзе “Ланцет” были собраны в России ещё в 2019 году. В августе прошлого года Минобороны утвердило на них технического задание.