Агентство Reuters и таблоид New York Times опубликовали прогноз по потерям среди украинских военнослужащих и мирных граждан в случае обострения ситуации и гипотетической войны с Россией. Оба источника ссылаются на неизвестных чиновников, принадлежность которых тоже не установлена, передает РИА Новости.

Сообщается, что число жертв среди мирного населения может составить 25-50 тысяч человек. Россия в случае «нападения» на Украину потеряет от 3 до 10 тысяч военнослужащих, а ВСУ – от 5 до 25 тысяч в зависимости от интенсивности боевых действий.

Кроме того, от 1 до 5 миллионов жителей Украины превратятся в беженцев. Основная их часть хлынет на территорию Польши, остальные могут попытаться прорваться и в другие европейские государства.

Напомним, что ранее Польша уже заявляла о миллионе беженцев с Украины в случае гипотетической войны, а также отмечала, что сделает все возможное, чтобы разместить всех.