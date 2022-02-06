читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Агентство Reuters и таблоид New York Times опубликовали прогноз по потерям среди украинских военнослужащих и мирных граждан в случае обострения ситуации и гипотетической войны с Россией. Оба источника ссылаются на неизвестных чиновников, принадлежность которых тоже не установлена, передает РИА Новости.

Сообщается, что число жертв среди мирного населения может составить 25-50 тысяч человек. Россия в случае «нападения» на Украину потеряет от 3 до 10 тысяч военнослужащих, а ВСУ – от 5 до 25 тысяч в зависимости от интенсивности боевых действий.

Кроме того, от 1 до 5 миллионов жителей Украины превратятся в беженцев. Основная их часть хлынет на территорию Польши, остальные могут попытаться прорваться и в другие европейские государства.

Напомним, что ранее Польша уже заявляла о миллионе беженцев с Украины в случае гипотетической войны, а также отмечала, что сделает все возможное, чтобы разместить всех.

Вам может понравиться

Порошенко назвал поддержку ЕС самой важной для Украины

Бывший президент Украины выразил благодарность США, которые первыми уведомили Киев о войсках РФ на границе, и Великобритании. Но все же наиболее важной Порошенко назвал поддержку Европейского союза, передает РИА Новости.

Госдеп предостерёг Китай от помощи России в части обхода санкций

У США достаточно инструментов “воздействия” на КНР и Америка готова пустить их в дело, если правительство Китая будет помогать России обходить санкции. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед

Зампостпреда РФ Полянский высмеял отсутствие у США доказательств о вторжении на Украину

Зампостпреда РФ Дмитрия Полянского при ООН рассмешили очередные интриги США с гипотетическим «нападением» России. Напомним, что на этот раз Вашингтон заявил о подготовке Россией имитации вторжения ВСУ на Донбасс, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 февраля – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 6 февраля – пасмурно, до 1 °C |