Отправка дополнительных американских войск в Европу, «чтобы удержать Россию от вторжения в Украину», с большей степенью вероятности могут спровоцировать Россию на ответные действия. Такой вывод сделан в новом исследовании американского аналитического центра RAND. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Отчет по последнему из опубликованных исследований RAND обращает внимание: то, как именно американские войска будут развернуты против России, может серьезно повлиять на итог: «удержание Москвы от агрессии» или усугубление кризиса.

«Наше исследование показывает, что силы США, размещенные в Европе, связаны со сдерживанием потенциально угрожающих действий, а также вооруженных конфликтов. Сокращение сил США может угрожать подорвать этот фактор сдерживания, в то время как резкое увеличение численности американских войск – особенно если они присутствуют в значительном количестве и расположены в непосредственной близости от России – может спровоцировать враждебные меры, направленные против принимающих стран, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», – говорится в исследовании.

Исследование, по мнению аналитиков RAND, также показывает, что небольшое количество сил, размещенных в уязвимых государствах (таких как силы расширенного передового присутствия НАТО), вряд ли сами по себе вызовут серьезные реакции.

«Однако любая инициатива по сокращению или выводу американских войск из этих небольших развертываний, даже с растяжкой по времени, вероятно, будет сигнализировать об уменьшении приверженности США региону и, таким образом, потенциально приободрит Москву», – отмечают американские эксперты.

Исторически сложилось так, что наиболее эффективным военным вариантом США было развертывание наземных сил. Менее эффективными, по оценке RAND, были совместные учения и передача вооружений союзникам, «потому что это не обязывает Соединенные Штаты заранее защищать своих союзников или партнеров так же, как передовые силы». Хотя военные учения могут спровоцировать войну, если их воспринимать как прелюдию к нападению США.

Лучшим вариантом, по мнению RAND, представляется небольшое регулярное развертывание американских войск в местах вблизи России, но не настолько близко, чтобы это напугало Москву. Наихудшим вариантом представляется внезапное развертывание большого количества американских войск вблизи российской границы, что побудит Россию принять значительные ответные меры против принимающих стран.

«Исследование обнародовано как раз в тот момент, когда Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик на территории, которую Запад считает восточной Украиной. Россия перебросила «миротворческие» войска в сепаратистские районы, что может предвещать полномасштабное российское вторжение, в то время как Запад ответил экономическими санкциями, а США пополняют свои силы в Европе войсками и авиацией», – прокомментировал отчет RAND военный обозреватель Майкл Пек в интернет-издании «1945» (19FortyFive).

По его словам, в RAND отказались отвечать на вопросы по поводу данного исследования, «потому что аналитический центр консультирует правительство США по вопросам текущего кризиса в Украине». Хотя именно этой темы в большей части исследование RAND не касалось, сосредоточившись на действиях США и России во время прошлых конфликтов, включая холодную войну и присоединение Крыма Россией.

Майкл Пек все же отметил, что «новый акцент армии США на разработке управляемого оружия большой дальности, включая ракеты с радиусом действия в тысячу миль, также может подтолкнуть Россию к ответным действиям».

RAND рекомендует оставить войска США в Европе, даже если их базы удалены от России. Но он предостерегает от политики краткосрочного развертывания передовых баз вблизи России. «Как и во время холодной войны, полагаться на развертывание американских войск для сдерживания России – опасная затея», – соглашается Пек с заключительными выводами RAND.