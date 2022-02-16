Радиофизики Томского государственного университета придумали новый способ для сбора пыли и прочего мусора, который невидим человеческому глазу.

Специалисты предложили использовать ультразвуковые волны, которые направляют эти крохотные частицы к всасывающему пылесосу. То есть, они разработали ультразвуковой пылесос, который позволяет убирать пыль по такой технологии.

Отмечается, что специалисты этого университета уже давно работают над ультразвуковой левитацией. К примеру, ранее они создавали установку, которая позволила бы осуществить новый метод трёхмерной печати.

Разработанная ими дистанционная установка может собирать частицы мусора, после чего перемещать их в необходимую точку, используя ультразвуковые волны. Это позволяет убирать мусор даже в труднодоступных местах, так как поле ультразвука проникает почти везде.

Ранее мы сообщали, что специалисты из США разработали полимер, который прочнее стали в два раза. Этот полимер можно наносить на различные материалы для повышения прочности.