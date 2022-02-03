Пластик теперь можно использовать и при строительстве зданий. Учёные из Массачусетского технологического института разработали уникальный полимер, который отличается низкой плотность и высокой прочностью.

Исследователи ставили опыты, разрабатывая новые полимерные материалы, которые состоят из разных типов органических молекул. В результате экспериментов удалось найти такую технологию, которая объединяет молекулы в своего рода сетку. Особенность процесса в том, что он происходит сам собой, без стороннего вмешательства.

Благодаря сетчатой структуре, полученный учёными полимерный материал обладает сверхнизкой плотностью и повышенной способностью сопротивления к деформации. По расчётам прочность превосходит в несколько раз даже высококачественную сталь.

Пока о разработке несущих конструкций для строительства зданий из такого полимера речи не идёт. Но учёные уже придумали, как наносить получившийся пластик на всевозможные материалы и конструкции, чтобы усилить их прочность.