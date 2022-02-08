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В программу переговоров президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которые продлились пять часов, был включен рабочий обед, во время которого высокий гость смог отведать блюда европейской и традиционной русской кухни.

Так, российский лидер угостил Макрона ухой из пяти видов рыб, стейком из осетрины с птитимом, мочеными яблоками с лангустином, олениной с ежевикой и бататом, а также равиоли со шпинатом.

Также к столу подали вина «Ребо» и «Шардоне» 2015 года от производителя «Усадьба Дивноморское». На десерт президенты лакомились грушевым тартом с ванильным мороженым.

Напомним, что сегодня Макрон отправился в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский лидер намерен указать ему на необходимость выполнять Минские соглашения.

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