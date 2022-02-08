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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном напугал французских журналистов. Он поинтересовался, хочет ли Франция воевать с Россией, после чего заметил, что при определенных условиях это придется делать.

«Я хочу у вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Спросите у своих читателей… Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? А ведь так оно и будет!», – заявил глава государства.

Он также добавил, что Россия – это не Афганистан и не Ирак с Ливией, которых Запад легко обманул сказками об оборонительных миссиях Североатлантического альянса. Жители этих стран теперь отлично знают, во сколько может обойтись «оборона», предоставляемая НАТО.

РФ внимательно наблюдает за действиями США и НАТО в этих и других странах мира и отлично понимает, что это агрессивный блок, настроенный исключительно на захват новых территорий. За всю свою историю он еще никого не защитил, но зато натворил много бед в странах, которые якобы оборонял.

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