Россия создала дополнительную угрозу для Польши, разместив в Калининграде истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Профессор Михаил Пекарский из Вроцлавского университета уверен, что это лишь пропаганда, необходимая РФ для воздействия на Европу.

Он заявил, что несмотря на грозные характеристики «Кинжалов», никакой опасности в данном конкретном случае они не представляют. Истребитель МиГ-31К всегда можно сбить комплексами THAAD или Patriot. Кроме того, если угроза от российских гиперзвуковых ракет станет реальной, НАТО может атаковать позиции истребителей в Калининградской области своими крылатыми ракетами.

Эксперт Мариуш Маршалковский, представляющий издание Biznes Alert, считает, что дополнительная угроза для Польши все таки существует. При этом он действует в соответствии с извращенной польской логикой, которая давно уже никого не удивляет в России. Все дело в том, что поляки мгновенно реагируют на тайную переброску российских боевых систем и заявляют, что Москва что-то готовит. Если же вооружение перебрасывается в Калининград открыто и прозрачно, оно мгновенно превращается в «дополнительную угрозу» для Варшавы. Мало того, в ситуации с «Кинжалом» РФ якобы «запугивает всю Европу», причем демонстриативно.