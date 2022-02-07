Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил рабочий день врачей в городе. Теперь медики будут работать до 20:00, несмотря на мощную нагрузку в условиях распространения омикрон-штамма коронавируса.

В настоящее время в Северной столице амбулаторное лечение проходят 280 тыс. человек. По рекомендации Смольного, чтобы открыть больничный лист, следует посетить терапевта. Однако визит осложнен огромными очередями. В результате, Беглов подписал постановление о продлении рабочего дня врачам.

Однако подобное решение лишь приведет к дополнительной нагрузке на поликлиники. При том, что из-за омикрон-штамма она и так повышенная. Кроме того, нововведение может стать причиной массовых увольнений врачей. Аналогичная ситуация уже произошла к 2020 году, когда сотни специалистов ушли из медицины из-за непомерной нагрузки на фоне пандемии.