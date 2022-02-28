Полицейские запланировали проверку овощебаз, расположенных на Софийской улице в Петербурге. В первую очередь правоохранители изучат документы работников складских и торговых помещений, поскольку, по некоторой информации, многие из них находятся на территории России нелегально.

Овощные базы на Софийской улице не раз привлекали внимание органов правопорядка. В ноябре там уже проводили рейд, в ходе которого задержали более сотни мигрантов, половина из которых находились в стране без необходимых документов. Кроме того, Софийская база нередко становится эпицентром массовых конфликтов, стороны которых представляют различные диаспоры. Бывали случаи поножовщины и перестрелок. Неподалеку от проблемной территории расположен жилой квартал, обитатели которого опасаются свою жизнь из-за неблагополучного соседства.

Массовые драки и конфликты среди иностранцев происходят на Софийской с завидной регулярность. Однако Смольный не спешит реагировать на тревожные сигналы. Петербуржцы, опасающиеся за свою безопасность, жалуются, что в последние годы наиболее влиятельной стала азербайджанская диаспора. Горожане не исключают, что происходит это благодаря губернатору Петербурга Александру Беглову, который может оказывать поддержку миллиардеру Вагифу Мамишеву.