Компания «НеваРеактив» не стала комментировать ЧП с массовым отравлением барием. Сотруднику одной из редакций дали ответ, что на время следствия никаких комментариев предоставляться не будет.

Ранее СМИ писали о запоздалой реакции главы петербургского Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. Первые случаи отравлением были отмечены еще в декабре минувшего года. Детали произошедшего до сих пор не известны. «Комсомольская Правда» отмечала, что закупка была непрозрачной и проведена без аукциона. При этом губернатор Беглов никак не комментировал случившееся.

Медицинский юрист Ольга Зиновьева уверена, что барий попал в медучреждение путем государственной закупки. Она отметила, что документацию могли сформировать некорректно. Вопросом занимается следствие.

Как указывали СМИ, число жертв отравления барием в городе на Неве может исчисляться сотнями. Это следствие коррупционности Смольного. В частности, непосредственная вина лежит и на Комитете по здравоохранению.