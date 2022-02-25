читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Торговые сети и поставщики продовольствия начали готовиться в будущему ажиотажу на продукты. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Согласно имеющейся информации, на ажиотаж указывают появившиеся признаки масштабного кризиса. Некоторые крупные сети, как заявляют производители, уже начали увеличивать объёмы заказов на продукты, которые можно хранить длительное время. Речь идёт о таких продуктах, как мясные консервы, гречневая и рисовая крупы, макароны, соль и сахар, и так далее. Примерно такая же ситуация происходила во время первой волны COVID-19.

Кроме того, указывается, что есть проблемы с закупкой валюты для того, чтобы совершить оплату импортных товаров. Из-за этого могут начаться проблемы с логистикой. Сейчас магазины пытаются запастись впрок наиболее популярными позициями товаров.

Ранее кандидат экономических наук Сергей Землячев заявил, что санкции Запада являются неприятными, однако критическими он их не считает. По его словам, ограничения против банков можно компенсироваться при помощи Банка России.

Вам может понравиться

Встреча президентов России и США в ближайшее время не состоится

Планируемой встречи между лидерами России и США не состоится. Вероятность, что в Европе пройдут переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом, нулевая. Об это сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

National Interest: Напряженность на востоке Украины заставляет вспомнить о конфликте в Косово

Эскалация украинских обстрелов в Донбассе на прошлой неделе полностью игнорируются в западных СМИ, критикующих сейчас признание Россией ДНР/ЛНР и переброску войск на их территории. На это указывает в своей статье

Жители Санкт-Петербурга продолжают страдать из-за коммунальных проблем

Бездействие администрации губернатора Александра Беглова стало причиной очередной аварии на теплоцентрали. В результате инцидента на улице Лени Голикова в Кировском районе водитель вместе со своей машиной провалился в яму с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 25 февраля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 февраля – небольшая облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 февраля – облачно с прояснениями, до -4 °C | Королев: погода, 25 февраля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 25 февраля – небольшая облачность, до -0 °C | Армавир: погода, 25 февраля – пасмурно, до 12 °C |