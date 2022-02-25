Торговые сети и поставщики продовольствия начали готовиться в будущему ажиотажу на продукты. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Согласно имеющейся информации, на ажиотаж указывают появившиеся признаки масштабного кризиса. Некоторые крупные сети, как заявляют производители, уже начали увеличивать объёмы заказов на продукты, которые можно хранить длительное время. Речь идёт о таких продуктах, как мясные консервы, гречневая и рисовая крупы, макароны, соль и сахар, и так далее. Примерно такая же ситуация происходила во время первой волны COVID-19.

Кроме того, указывается, что есть проблемы с закупкой валюты для того, чтобы совершить оплату импортных товаров. Из-за этого могут начаться проблемы с логистикой. Сейчас магазины пытаются запастись впрок наиболее популярными позициями товаров.

Ранее кандидат экономических наук Сергей Землячев заявил, что санкции Запада являются неприятными, однако критическими он их не считает. По его словам, ограничения против банков можно компенсироваться при помощи Банка России.