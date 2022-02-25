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В ночь на 25 февраля представители государств ЕС объявили о новом пакете санкций в отношении России. Кроме того, рестрикции были введены Соединенными Штатами, Японией и Великобританией. РИА Новости приводит оценку решений Запада по ограничениям кандидата экономических наук Сергея Землячева.

Он отметил, что хотя санкции действительно являются весьма неприятными, но ничего критичного в них нет. Ограничения против банков будут компенсированы Банком России, если в этом возникнет необходимость. Что касается экспорта высокотехнологичных товаров, то запрет на него лишь подстегнет появление собственных разработок в этой сфере.

Напомним, что обсуждение санкций в Соединенных Штатах и Европе началось утром 24 февраля, после начала российской военной операции на Донбассе. Запад называет ее «вторжением» в соседнюю страну, однако президент РФ Владимир Путин исключил оккупацию Украины и заявил, что целью боевых действий является демилитаризация и денацификация государства.

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