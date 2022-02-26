Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о раздаче боевого оружия всем желающим жителям Киева. О последствиях такого шага высказался политолог Иван Скориков.

По его словам, Зеленский поступил крайне глупо, ведь оружие может попасть в руки к кому угодно. В Киеве находятся далеко не только сторонники нынешнего режима, но и множество противников, которые долгое время ждали такой возможности. Не стоит исключать, что Зеленский сделал это для провокации и на самом деле он хочет развязать гражданскую войну.

«Мы уже видим, что люди с этим оружием фактически начинают запугивать мирное население на улицах городов, арестовывать кого-то, проверять на лояльность», — резюмировал специалист.

Как пишет ФАН, ранее в Киеве «активисты» уже расстреляли семью в машине. Простые киевляне были приняты за диверсионную группу.