Политолог Евгений Сатановский высказался насчёт реакции постпреда Китая при ООН Чжана Цзюня на то, что Россия объявила о признании независимости ДНР и ЛНР.

Как сообщается, Цзюнь в вопросе об Украине призвал избегать эскалации. Заявлений о территориальной целостности Украины от него не последовало.

Сдержанность Цзюня Сатановский прокомментировал в беседе с изданием «Свободная пресса». Согласно его заявлению, происходящее сейчас похоже на ситуацию с Ираком – тогда Китай также занял нейтральную позицию. Политолог считает, что это дипломатический принцип КНР, означающий свободу действий. Такой позиции Китай придерживается в аналогичных вопросах практически всегда.

«Россия делает все, что хочет делать Россия, а Китай, в случае чего, — я имею в виду ситуацию с Тайванем, — будет делать все, что хочет Китай. Это стандартная ситуация», – заявил политолог.

Сатановский считает, что такой поддержки от Китая России вполне достаточно, так как она сама способна справиться со сложившейся ситуацией.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что прямой диалог с Россией возможен. Однако произойдёт это только в случае, если Россия «придёт к здравому смыслу».