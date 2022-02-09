Украинские граждане уже парализованы и деморализованы из-за виртуальной войны, которую раздувает Запад и киевский режим. Антироссийская истерия бьет по стране с такой же силой, как пандемия или эпидемия чумы, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Он отметил, что бесконечные заявления о войне негативно влияют и на экономику Украины. Несмотря на то, что президент Владимир Зеленский призывал Запад прекратить нагнетать ситуацию, США и Великобритания продолжают виртуально воевать, совершенно не обращая внимание на украинские проблемы.

Рар также заявил, что Западу во главе с США осталось править миром не более двух десятилетий. После этого на главенствующие роли выйдут Китай и ряд других азиатских стран, которые сейчас стремительно развиваются. Кроме того, политолог считает, что если угроза терроризма, исходящая от Афганистана и Ближнего Востока станет представлять опасность для всего северного полушария, России и Западу придется объединяться.