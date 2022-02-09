Российский политолог Сергей Марков рассказал, что РФ и Китай могут дружно воплотить в реальность все ночные кошмары Соединенных Штатов. Так он прокомментировал требования МИД КНР к США отменить поставки оружия на Тайвань.

По словам Маркова, Соединенные Штаты проигнорируют эти требования точно так же, как поступили с российскими проектами соглашения по гарантиям безопасности. Он отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы устроить Вашингтону настоящую проблему.

Так, в феврале-марте они могли бы одновременно провести операции по освобождению Украины и восстановлению контроля Китая над Тайванем. Это воплотило бы в жизнь главный страх Соединенных Штатов, а также позволило бы наглядно продемонстрировать, что эпоха американского доминирования завершилась окончательно и бесповоротно.