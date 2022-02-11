Строить завод по переработке отходов «Невского экологического оператора» в Дубровке нельзя, так как он превратится в гигантский полигон для отходов с неэффективной системой переработки.

По словам главы региональной экоорганизации «Зеленый Фронт» Сергея Виноградова, предприятие сильно ударит по экологии города. Эксперт отметил, что согласно проекту, только 15% мусора будет отобрано для переработки, а остальное будет складироваться на территории полигона.

«По документам все это будет также складироваться на полигоне, никакая это будет не обработка. РДФ им нужно делать, чтобы показать, что они проводят утилизацию, иначе им не дадут построить завод. Это такой хитрый ход» – уточнил Виноградов.

Эколог напомнил, что похожие площадки существуют в Янино и на Волхонском шоссе. При этом страдают от них в первую очередь местные жители. Огромное количество выделяемого метана способно привести к отравлению горожан.

Ранее администрация губернатора Александра Беглова разрешила НЭО сделать незаконную свалку у истока Дубровки и Черной речки.