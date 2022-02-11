читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Строить завод по переработке отходов «Невского экологического оператора» в Дубровке нельзя, так как он превратится в гигантский полигон для отходов с неэффективной системой переработки.

По словам главы региональной экоорганизации «Зеленый Фронт» Сергея Виноградова, предприятие сильно ударит по экологии города. Эксперт отметил, что согласно проекту, только 15% мусора будет отобрано для переработки, а остальное будет складироваться на территории полигона.

«По документам все это будет также складироваться на полигоне, никакая это будет не обработка. РДФ им нужно делать, чтобы показать, что они проводят утилизацию, иначе им не дадут построить завод. Это такой хитрый ход» – уточнил Виноградов.

Эколог напомнил, что похожие площадки существуют в Янино и на Волхонском шоссе. При этом страдают от них в первую очередь местные жители. Огромное количество выделяемого метана способно привести к отравлению горожан.

Ранее администрация губернатора Александра Беглова разрешила НЭО сделать незаконную свалку у истока Дубровки и Черной речки.

Вам может понравиться

NetEase: российские войска в Сирии отогнали американский истребитель с помощью РЭБ

Средства радиоэлектронной борьбы отключили системы истребителя F-22, который попытался вторгнуться на территорию Сирии, которую контролируют местная армия при поддержке российских войск. Об этом сообщает издание NetEase.  По данным издания, самолёт

Петербургские СМИ обнаружили следы азербайджанской диаспоры во всех проектах Смольного

Компании, принадлежащие азербайджанской диаспоре, задействованы в строительной сфере, а также снегоуборочной и мусорной кампаниях Смольного. По данным журналистов, губернатор Александр Беглов находится в хороших отношениях с членами диаспоры, поэтому старается

Президент США призвал американцев покинуть Украину

Наряду с настоятельной рекомендацией Государственного департамента США американцам уехать из Украины с подобным обращением к согражданам выступил и президент Джо Байден. В своём интервью NBC он призвал их уехать “сейчас
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 февраля – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 11 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -5 °C | Королев: погода, 11 февраля – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 11 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Армавир: погода, 11 февраля – пасмурно, до 6 °C |