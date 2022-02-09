Официальный документ с отказом США от предоставления России гарантий безопасности развяжет ей руки, после чего Москва перейдет к заранее запланированному плану Б, уверен военный аналитик Владимир Волконский.

В интервью изданию “Царьград” он пояснил, что уже сейчас РФ сконцентрировала на море, на земле и в воздухе столь крупные силы, что Западу становится не по себе. США пытаются списать это на подготовку к «нападению» на Украину, но как раз эту страну Москва трогать не собирается.

По словам аналитика, план Б предполагает публичную демонстративную «мирового гегемона», коим возомнили себя Соединенные Штаты. Для этой цели будут использованы территории третьих стран. Скорее всего – Сирия.

«Так сказать, учебно-показательная порка гегемона, – поясняет свою мысль военный эксперт. – Да так, чтобы труха посыпалась, и стало окончательно ясно, что: либо будет по-нашему, либо всё равно будет по-нашему», – пояснил Волконский.

Он также добавил, что раз США не хотят понимать по хорошему, придется ставить их на место по плохому.