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Официальный документ с отказом США от предоставления России гарантий безопасности развяжет ей руки, после чего Москва перейдет к заранее запланированному плану Б, уверен военный аналитик Владимир Волконский.

В интервью изданию “Царьград” он пояснил, что уже сейчас РФ сконцентрировала на море, на земле и в воздухе столь крупные силы, что Западу становится не по себе. США пытаются списать это на подготовку к «нападению» на Украину, но как раз эту страну Москва трогать не собирается.

По словам аналитика, план Б предполагает публичную демонстративную «мирового гегемона», коим возомнили себя Соединенные Штаты. Для этой цели будут использованы территории третьих стран. Скорее всего – Сирия.

«Так сказать, учебно-показательная порка гегемона, – поясняет свою мысль военный эксперт. – Да так, чтобы труха посыпалась, и стало окончательно ясно, что: либо будет по-нашему, либо всё равно будет по-нашему», – пояснил Волконский.

Он также добавил, что раз США не хотят понимать по хорошему, придется ставить их на место по плохому.

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  • Анна
  • 08.02.2022
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