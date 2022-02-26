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На информационном портале «Наш Санкт-Петербург» фиксируется большое количество жалоб на неудовлетворительное состояние дорог. 2863 жалобы уже находится на рассмотрении. Со слов горожан, стало известно, что на Дунайском проспекте в Московском районе дорога покрыта ямами и выбоинами. Также пользователи Сети указывают на проблемные участки на Бестужевской улице Калининского района. Многочисленные ямы зафиксированы на дороге в сторону Ириновского проспекта в Красногвардейском районе.

Петербуржцы оставляют сотни жалоб на состояние дорог

Изъяны дорожного полотна открылись, когда плюсовая температура пришла на замену заморозкам. Смольный ранее пытался приписать себе результаты федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2021 году Петербург в рамках проекта получил 1 млрд рублей из федерального дорожного фонда, однако у губернатора Александра Беглова применить финансы должным образом не получилось.

В прошлом году Комитет по благоустройству отчитался о 4,15 млн квадратных метров пробоин на дорогах города. Эта площадь соответствует двум Монако. В нынешних реалиях выделенной на ремонт суммы может и не хватить, так как из-за неубранного снега и его последующего таяния дорожное покрытие портится быстрее.

Петербуржцы не видят смысла в жалобах на главу Смольного Александра Беглова и кое-где уже берут все в свои руки.

Так, активисты в ходе очередной инспекции по адресам, где были выявлены проблемы, самостоятельно отремонтировали участок дороги на Гжатской улице в Калининском районе.

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