Комитет по транспорту Смольного анонсировал появление нового маршрута от Автово до Красного села. По мнению журналистов, таким образом чиновники пытаются отвлечь внимание горожан от негатива по поводу транспортной реформы, которая завершится в июле этого года.

Комтранс рассказал о маршруте нового автобуса №245. Он пройдет от Красногородской улицы до Кировского завода. В ведомстве сообщили, что интервал движения будет составлять около 13 минут в час пик, а в обычное время – до 17 минут. В выходные автобус будет отправляться каждые 18-20 минут.

СМИ считают, что с помощью подобных новостей в Комтрансе пытаются избежать возмущения горожан из-за будущих изменений в сфере.

Напомним, транспортная реформа должна уменьшить количество коммерческих маршруток. Вместо них будет запущено 459 автобусных маршрутов. ГУП «Пассажиравтотранс» сохранит 110 из них, остальные будут принадлежать негосударственным перевозчикам. Их распределят через госзакупки с заключением договоров на обслуживание на шесть лет.

Эксперты считают, что Петербург в этой связи ждет много проблем, особенно с инфраструктурой. К примеру, нет газовых заправок, что очень важно, если будет закуплено 2800 автобусов на газомоторном топливе. Проблемы также будут с доступностью транспорта. Горожане отмечают, что Смольный не возместил количество сокращенных маршрутов. В результате петербуржцам будет сложнее добраться до места назначения, особенно жителям отдаленных районов.

Транспортная реформа должна была стартовать еще в июле 2020 года. Каждый перенос сроков сопровождался проблемами: критикой горожан, отсутствием газовых заправок и так далее.

Губернатор Александр Беглов уже сталкивался с провалом нововведений в городе. К примеру, Смольный не смог организовать переход на новую систему обращения с ТКО, хотя о будущих нововведениях было известно заранее. Провал реформы привел к заваленным мусором дворам по всему городу.