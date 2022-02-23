Академическую гимназию имени Д.К. Фаддеева СПбГУ для одаренных детей отметили в Москве и полностью перевели на федеральное финансирование, сообщили в пресс-службе Смольного.

Обрадованный хоть какой-то позитивной новостью, губернатор Беглов заявил, что приоритетом для администрации является реализация программ поддержки талантов и образования.

Радостное заявление Беглова было испорчено бездушной статистикой. По данным «Петростата», в последние три года в Северной столице фиксируется отток молодежи. С момента прихода Беглова к власти, то есть с 2019-го, вдвое снизилось число 18-летних абитуриентов, прибывших на обучение в Петербург. Наблюдается отток 23-летних россиян, которые раньше оставались жить и работать в Северной столице после окончания ВУЗов. Их число снизилось с 50 тыс. до 43,3 тыс. Сегодня дипломированные выпускники всё меньше рассматривают Петербург для трудоустройства, предпочитая работать и жить в других регионах.

Явление, когда молодежь стремится устроиться в неродном городе или регионе, не является новым. Жители маленьких городков едут в областной центр, жители небольших областных центров переезжают в города-миллионники, очень многие стремятся в Москву или Петербург. Но в Петербург с каждым годом всё меньше, как показывает статистика.

Смольный тратит немалые деньги на различные программы по развитию образования, но они малоэффективны и не слишком интересуют молодежь. Вместо профильных специальностей молодые специалисты всё чаще выбирают неквалифицированный труд курьеров, разнорабочих и тому подобное. Причина кроется в том, что даже в крупных госкомпаниях, не говоря уже о госслужбе, зарплата часто бывает невысока. И статистика это также отражает. Количество резюме от молодых специалистов после выпуска из вузов тоже сократилось – с 50 тыс. до 44 тыс.

Провальная политика Смольного в сфере поддержки молодежи, а также в вопросах создания новых рабочих мест и повышения благосостояния населения приводит к «старению» города на Неве.