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Большинство регионов России уже отправили машины с гуманитарным грузом для помощи жителям Донбасса, а Петербург начал собирать гумпомощь лишь накануне, а городские власти отказалось принимать беженцев

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что одними из первых на призыв о помощи откликнулись губернаторы Астраханской, Белгородской Брянской, Липецкой и Московской областей.

А вот Александр Беглов видимо не торопиться принимать участие в сборе гуманитарной помощи. Кстати первый пункт сбора помощи для беженцев с Донбасса открылся в Северной столице только несколько дней назад.

«Просьба к тем регионам, которые еще не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области», — заявил Турчак.

Напомним, администрация Петербурга официально не объявляла о готовности принимать жителей Донецка и Луганска. В пресс-службе губернатора Александра Беглова отказались отвечать на вопрос о приеме беженцев.

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