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Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о новой выплате для пенсионеров. Его слова передаёт издание PRIMPRESS.

Согласно заявлению эксперта, это выплата предназначается для тех пенсионеров, которые по каким-либо причинам отказались использовать имеющееся у них право на курортное лечение. Власов отметил, что многие пенсионеры получают эту компенсацию, так как предпочитают оставаться дома. Особенно часто выбор в пользу компенсации совершается из-за пандемии COVID-19.

В среднем компенсация составляет около 3300 рублей, однако получить их можно не во всех регионах. Выплата компенсации будет осуществлена уже весной, пенсионеры, которые имеют право на получение этих денег, утверждены особым списком. Для получения выплаты нужно обратиться в соцзащиту.

Недавно россиянам рассказали о повышенной пенсии в 2022 году. Как было заявлено, увеличение составит 4300 рублей.

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