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В компании «Метрострой Северной столицы» (МСС) с начала года во время работы на станции метро «Путиловской» произошло минимум три несчастных случая, два их которых в компании скрывают.

В «Метрострое Северной столицы» сообщили лишь о гибели проходчика Дмитрия Яроша, так как информацию об этой трагедии не удалось скрыть, в отличие от остальных случаях с начала работы «МСС» на «коричневой ветке» петербургского метрополитена.

Так, 15 февраля на «МСС» с восьмиметровой высоты упал проходчик, после чего в компании начались проверки. Как оказалось, это не первое ЧП на предприятии.  Во время проведения работ на укладчике сорвало болты, они отскочили в сотрудника, пострадавший выжил. Ранее еще один сотрудник погиб. Представители обанкроченного Смольным «Метростроя» сообщили, что рабочий «МСС» Владимир Дмитриев от травм скончался в больнице. Прощание с сотрудником прошло 16 февраля, по официальной версии он умер якобы от вируса.

Метростроевцы рассказали, что на «МСС» с позволения чиновников не соблюдена техника безопасности – Смольный создал предприятие не забояться об условиях труда.

«Мой брат умер не от ковида, а от полученных травм в «МСС». Конечно, предприятие пытается не оглашать наш случай, но заведено уголовное дело, и мы ждём правосудия», –написала родственница погибшего метростроевца Анна Васильева.

Родственники намерены добиваться правды и сообщат о возбуждении уголовного дело по факту гибели человека в СМИ. Ситуация усугубляется тем, что рабочим запретили говорить об этом случае и угрожают увольнением. Получается, что в «Метрострое Северной столицы» лишь усугубляют проблему, не решая вопрос с безопасностью на предприятии, что может привести к следующим жертвам.

Стоит напомнить, что ранее за строительство метро в Санкт-Петербурге отвечала компания «Метрострой», которую Смольный уничтожил по указке губернатора Александра Беглова – компанию искусственно обанкротили  и  создали ему ручную неопытную замену – «Метрострой Северной столицы».

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