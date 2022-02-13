Коронавирус продолжает мутировать и его новый штамм может появиться совсем скоро. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По словам специалиста, новый вариант коронавируса, если появится, то только в одной из стран Азии. Вероятнее всего. в Китае. Волчков объяснил это тем, что в этом регионе проживает полтора миллиарда человек, которые ещё не сталкивались с коронавирусной инфекций. Для вируса такое больше число людей стало бы “ресурсной базой, где он бы мог размножаться”.

Вероятность возникновения нового штамма коронавируса в других регионах Волчков исключил, поскольку там вирусу мутировать труднее – большинство населения уже с ним столкнулись.

Последний на сегодня штамм коронавируса “омикрон” был обнаружен в ноябре в Южной Африке. Специалисты уверены, что если вирус продолжит мутировать, то он станет менее опаснее для людей, однако заразность у него будет ещё выше.