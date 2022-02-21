Финальный этап стрельбовых испытаний начал проходить самоходный противотанковый ракетный комплекс “Корнет-Д1”. Он разрабатывается для воздушно-десантных войск, а потому будет иметь возможность спускаться на поле боя с самолётов.

Сейчас комплекс создают в двух вариантах: на колёсной и гусеничной базах. Новая техника предназначена для уничтожения тяжёлой техники противника. В том числе и той, которая оснащена современными системами динамической защиты.

При этом максимальная дальность комплекса “Корнет-Д1” увеличена с 5,5 до 10 километров. Комплекс способен поражать не только наземные, но и воздушные цели. Ракеты на них наводятся по лазерному лучу. В сообщениях СМИ уточняется, что комплекс будет способен поражать сразу две цели одновременно.

Пока не уточняется, когда полный цикл испытаний завершится и техника поступит в серийное производство. Предполагается, что новый самоходный комплекс будет использоваться в противотанковых соединениях артиллерии ВДВ.