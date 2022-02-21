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Жители Петербурга с начала года жалуются, что мусорная реформа не улучшила ситуацию в сфере ЖКХ, а усугубила ее. Теперь за ходом реализации концепции по работе с ТКО в Северной столице будет следить межведомственная группа.

В Петербурге состоялось расширенное совещание по выполнению поручения президента Владимира Путина о реформе госсистемы по обращению с отходами. По итогам официального мероприятия Смольный сообщил, что за ходом реформы будет наблюдать межведомственная группа. Северная столица получала отсрочку в реализации изменений, но специалисты под руководством губернатора Александра Беглова все равно не успели подготовить рабочую концепцию.

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