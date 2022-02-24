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Эксперты раскритиковали концепцию по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), представленную «Невским экологическим оператором» (НЭО) спустя месяц после запуска мусорной реформы в Петербурге. Документ назвали запоздалым и неактуальным. Это подтверждает ситуация в петербургских дворах, многие из которых по-прежнему завалены мусором. Петербуржцы ежедневно жалуются в соцсети профильных комитетов Смольного и на портале «Наш Санкт-Петербург».

Жители Невского района, где после старта реформы проблемы с вывозом отходов проявились наиболее ярко, вновь и вновь указывают на переполненные контейнерные площадки. Так, например, выглядит бак у дома №21 по улице Коллонтай.

Не вывезенный из дворов Петербурга мусор мешает проезду машин

Жители дома №38 по улице Ткачей также жалуются на невывоз мусора.

Не вывезенный из дворов Петербурга мусор мешает проезду машин

Не лучше ситуация в Петродворцовом районе. По словам горожан, во многих дворах контейнеры переполнены, а НЭО игнорирует звонки с просьбой решить проблему.

«Баки переполнены горой мусора, и это напротив ЖД станции, все проезжающие это видят. Трижды за неделю звонила в НЭО, но на жалобы не реагируют, мусор не убирают», – пишет жительница на портале «Наш Санкт-Петербург».

Не вывезенный из дворов Петербурга мусор мешает проезду машин

Напомним, 1 января администрация губернатора Александра Беглова запустила мусорную реформу, не имея при этом проработанной концепции по обращению с ТКО и необходимой инфраструктуры. Из-за отсутствия полигонов подрядчики НЭО начали сваливать мусор на несанкционированных свалках. Одну из них экозищитники нашли неподалеку от Мурино.

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