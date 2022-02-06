Соединенные Штаты могут усилить глобальное сдерживание, поделившись со своими союзниками технологией EMALS – электромагнитной системой запуска палубных самолетов. Об этом пишет в The National Interest известный в США военный обозреватель Крис Осборн. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

После многих лет испытаний электромагнитная катапульта теперь интегрирована в новое поколение авианосцев класса Ford. Помимо преимуществ более плавного запуска, американская палубная авиация сможет за счет этого выполнить больше боевых вылетов, менее изнашивая свои планеры.

Электромагнитная система (EMALS) вызывает больший интерес у союзников США, и, учитывая преимущества взаимодействующих миссий с несколькими авианосцами, Соединенным Штатам следует воспользоваться этим моментом, чтобы укрепить глобальное сдерживание против Китая и России, предоставив данную технологию своим надежным партнерам.

В конце прошлого года Госдепартамент США одобрил продажу системы EMALS Франции, что стало заметным шагом к усилению НАТО на европейском и средиземноморском театрах военных действий. Столь же огромными могут быть тактические и стратегические преимущества от распространения EMALS на Японию, Южную Корею, Австралию и Индию. Эти партнеры могли бы усилить демонстрацию военной мощи в Тихом океане.

По мере роста напряженности от Украины до Тайваня такое усиление крайне необходимо. Если истребители смогут совершать больше боевых вылетов, они смогут дольше оставаться в воздухе и корректировать свои атаки в случае появления новой разведывательной информации о целях.

Еще одним менее признанным преимуществом является адаптивность системы. Это может позволить EMALS поддерживать десантные корабли или недорогие самолеты, для которых строительство взлетно-посадочных полос слишком дорого или невозможно из-за сложной местности. Союзники США, не имеющие авианосцев, могли бы рассмотреть EMALS для других типов своих надводных кораблей.

Поскольку EMALS спроектирован так, чтобы быть устойчивым и адаптируемым, его можно настроить для различных весов и конфигураций самолетов. Это особенно ценно, потому что требуемая величина тяги варьируется в зависимости от сложного ряда взаимосвязанных факторов, включая размер и форму планера, скорость ветра и скорость самого авианосца.

Помимо очевидных тактических преимуществ, для союзников США будут также заметные экономические выгоды. Воспользовавшись системой, на которую Соединенные Штаты уже потратили миллиарды долларов, союзники смогут модернизировать свои военно-морские возможности без необходимости вкладывать средства в аналогичные разработки.

Поскольку электромагнитная силовая установка значительно снижает нагрузку на планер, совместное партнерство по EMALS может также снизить затраты на техническое обслуживание и поддержку для союзников и партнеров.