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На границе между Польшей и Белоруссией в аварии погибла сотрудница таможни. Об этом на странице в Facebook рассказал Государственный таможенный комитет Белоруссии.

Трагедия произошла 5 февраля между 12 и 13 часами дня. Согласно имеющейся информации, водитель грузовика наехал на сотрудницу таможни, которая выполняла свою работу. Женщина погибла на месте инцидента. Произошло это в пункте пропуска «Козловичи».

На месте инцидента в настоящее время работают сотрудники Следственного комитета. Ведётся установление личности водителя. По предварительной информации, на грузовике, на котором задавили женщину, имеются европейские номера. Расследование инцидента продолжается.

Отмечается, что семье погибшей женщины будет оказана требуемая помощь.

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