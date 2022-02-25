Украина предпочла цифры численности своих танков из «советского наследия» их реальной модернизации, за что в итоге поплатилась, считает американское военное издание Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«После начала крупномасштабных ударов российских сил по военным объектам на территории Украины утром 24 февраля давно поднимавшиеся вопросы о возможностях бронетанковых подразделений обеих стран приобрели новую актуальность», – отмечает Military Watch.

По оценке аналитиков издания, Украина располагает самыми большими танковыми силами в Европе, насчитывающими 820-850 машин. Почти 90 процентов из них являются вариантами советских Т-64, из которых примерно 720-750 состоят сейчас на вооружении. Танковые силы России являются крупнейшими в мире, они более современны и разнообразны, поскольку на вооружении находится значительное количество постсоветских танков.

«Украина очень сильно отдавала предпочтение количеству, а не качеству, в итоге не имея на вооружении танков, построенных после распада Советского Союза, и делая очень мало для модернизации машин советской эпохи, которые она использует», – констатируют американские эксперты.

Хотя Украина унаследовала после распада СССР одно из самых крупных и современных танковых производств мира – завод имени Малышева, с производительностью до 800 танков в год в мирное время, резкий спад экономики страны привел к тому, что этот завод с 1990-х годов производил незначительные объемы продукции и сегодня с трудом выпускает полдюжины танков в год.

Уникальное решение Украины – оставить в эксплуатации танк Т-64 в качестве основного танка, в то время как Т-72 считался много более экономичным, во многом было продиктовано тем, что завод имени Малышева производил Т-64 и Т-80, а не Т-72, ​​то есть их было легче модернизировать и обслуживать. При этом гораздо более высокие эксплуатационные расходы Т-80 привели к тому, что эти превосходные машины были помещены на хранение.

В результате, в то время как все российские танки Т-90 были построены уже после распада Советского Союза (как и другие передовые танки, такие как модернизированные Т-80 и Т-14 «Армата»), украинские танки почти все без исключения были унаследованы от советской эпохи.

Конструкция Т-64 восходит к середине 1960-х годов, а все варианты, находящиеся на вооружении Украины, являются производными от Т-64Б, который впервые поступил на вооружение в 1976 году. Даже по сравнению с машинами советской эпохи, броня украинских танков остается плохой: базовая броня Т-64 намного уступает топовым советским танкам, таким как Т-80У; система активной защиты «Контакт-1» остается на три поколения позади последней советской системой «Контакт-5», принятой еще с середины 1980-х годов.

Вариант Т-64БВ составляет подавляющее большинство оснащения украинских танковых частей (примерно 630-650 единиц), но он далек от уровня техники даже 1980-х годов, что делает его безнадежно устаревшим на современном поле боя. Отсутствие у него тепловизионных прицелов означает, что его ситуационная осведомленность крайне плохая, а в сочетании со слабой броней он, вероятно, будет уничтожен с первого же выстрела при столкновении с танками 21-го века.

Более мощный вариант Т-64БМ, использует улучшенный двигатель мощностью 850 л.с., который помогает компенсировать дополнительный вес и повышает подвижность, хотя она все еще остается ниже средней для современных танков. Танк оснащен динамической защитой «Ниж», сравнимой с позднесоветской «Контакт-5», а также новой 125-мм пушкой.

Еще одно усовершенствование – Т-64БМ2 – использует более мощный двигатель мощностью 1000 л.с. и заметно выигрывает от тепловизионных прицелов – функция, использовавшаяся в советское время на Т-80УК и на всех передовых российских танках, но интегрированная в украинскую бронетехнику только с 2020 года.

Тем не менее, танков Т-64БМ на вооружении немного, Т-64БМ2 только около 12-24. Пакет модернизации до уровня Т-64БМ2 считался гораздо более дешевой альтернативой производству новых танков, но все планы на что-то большее, чем символическое их количество, не реализовались.

Остальные украинские бронетанковые подразделения сформированы примерно из 100-120 танков Т-72АВ, при этом Украина остается одним из самых последних в мире операторов производных семейства Т-72А 1970-х годов, которые считались устаревшими, еще когда закончилась холодная война. «Ожидается, что те из них, что находится на вооружении ВСУ, покажут себя в бою хуже, чем даже Т-64БВ», – считают аналитики Military Watch.

Их вывод: танки, имеющиеся на вооружении Украины, в подавляющем большинстве полностью устарели и вряд ли нанесут значительный урон даже наименее продвинутым российским танкам, таким как Т-72Б3М, не говоря уже о Т-90 – который, как ожидается, возглавит любую бронетанковую атаку и был разработан с использованием технологий, опережающих на 30-40 лет те, которые развернуты на бронетехнике Украины.

Кроме того, отсутствие инвестиций в разработку современных пробивных снарядов, совместимых с конструкцией Т-64, означает, что даже Т-64БМ2 имеет незначительную способность угрожать современной российской бронетехнике на боевых дистанциях. В нынешнем виде огромные преимущества в технических характеристиках, которыми обладает российская бронетехника, означают, что украинские танки не будут представлять для нее особых проблем в бою.