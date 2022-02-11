Самолёт дальнего радиолокационного обзора и наблюдения А-100 станет уникальным в своём роде и позволит вести разведку на тысячи километров вглубь США, не нарушая границ страны. Об этом заявил главред “Независимого военного обозрения” Дмитрий Литовкин.

Сейчас А-100 проходит лётные испытания. Они должны завершиться в 2022 году. Информация о том, какое именно оборудование будет установлено на новом разведывательном борте, засекречена. Между тем Литовкин предположил, что техника по характеристикам будет на порядок выше, чем у действующих самолётов А-50. Причём речь идёт не о замене каких-то отдельных элементов, а о большом комплексном апгрейде.

Литовкин уточнил, что А-100 — это российский ответ американским самолётам, которые оснащены системой AWACS. Она также позволяет вести радиолокационное наблюдение на территориях других стран, не пересекая границ. Однако по многим параметрам, А-100 может превосходить американские аналоги, предположил журналист.