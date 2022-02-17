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В рядах украинских государственных деятелей, которые резко и агрессивно высказываются о политике России, прибыло. Консул в Черногории Михаил Шматов призвал провести в столице страны “марш единства”, а заодно “уничтожить Россию”. Об этом Шматов написал у себя на странице в Facebooк.

По мнению Шматова, политическую акцию можно было бы провести в субботу 19 февраля. Мероприятие, со слов консула, может стать возможностью проявить “патриотическое творчество” жителям Украины и Черногории. Своё предложение Шматов завершил хештегом “Россия должна быть уничтожена”.

Впоследствии консул отредактировал текст своего поста, сделав его более сдержанным. В частности призыв “уничтожить Россию” заменил словами о том, что Украина будет сопротивляться.

На фоне эскалации кризиса на российско-украинской границе от представителей Киева всё чаще звучат резкие высказывания в адрес Москвы. Некоторые официальные лица предлагают перейти в наступление в случае войны с Россией, другие – устроить диверсию на Крымском мосту. Российские власти неоднократно заявляли, что не намерены усугублять конфликт с Украиной и доводить дело до войны.

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