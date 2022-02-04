Корпорация Apple попросила у Сената США отклонить антимонопольный закон.

Сейчас пользователи Apple могут загружать приложения исключительно из магазина App Store. Новый закон предполагает сделать возможность загрузки и из других источников. Из-за этого представители компании отправили письмо в Сенат с просьбой отклонить закон.

Как было заявлено, новый законопроект даст злоумышленникам возможность обойти защиту конфиденциальности и безопасности Apple. Это грозит взломами и распространением вредоносных программ, что. В свою очередь, это означает увеличение случаев мошенничества и кражи данных.

Впрочем, речь идёт и о прибыли для компании. Так, сейчас Apple получает с продажи каждого приложения в своём магазине комиссию в размере 30%. Кроме того, отчисления компания получает и за продажи внутри приложений.

Ранее компания Apple рассказал о рисках использования приложений в обход App Store. Как было заявлено, поправки в закон будут на руку “безответственным” разработчикам.