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Компания Apple заявила, что пользователи iPhone могут столкнуться с рисками, если будут загружать приложения в обход App Store.

Соответствующее заявление было сделано накануне слушаний, которые состоятся в Сенате и касаются закона об ограничениях для крупнейших IT-компаний. Согласно заявлению представителей Apple, требование о возможности загружать приложения, не используя App Store, будет полезно «безответственным» разработчикам.

Под ними компания подразумевает тех разработчиков, которые не согласны с политикой компании, касающейся вопроса о согласии пользователей на слежку за действиями, осуществляемыми в приложениях. Эти разработчики, по мнению Apple, получают прибыль от полученных данных пользователей.

Обсуждение законопроекта состоится 20 января. Законопроект предполагает ограничение полномочий Apple, Amazon, Google и Meta.

Ранее журналист Марк Гурман заявил, что разрабатываемая Apple AR-гарнитура будет стоить не меньше двух тысяч долларов. Такую цену он объяснил тем, что бренд всегда продаёт свои гаджеты дорого.

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