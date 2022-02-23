Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга с нарушениями составил документацию для проведения тендера на питание в школах Приморского района. Суд это подтвердил, но КГЗ все отрицает. В очередной раз чиновники проявляют халатность в сфере соцпитания Петербурга.

В декабре 2020 года УФАС выявило ряд нарушений, допущенных КГЗ в документации по тендерам на организацию питания в образовательных учреждениях Приморского района. Участники аукциона пожаловались в УФАС на проведение торгов, из-за чего результаты были пересмотрены.

Комитет по госзаказу подал иск, чтобы оспорить это решение. 18 февраля арбитражный суд отказал комитету по государственному заказу в апелляции на решение УФАС, подтвердив тем самым, что сотрудники КГЗ составили конкурсную документацию с грубыми нарушениями.

Попытки комитета по госзаказу Петербурга восстановить репутацию только еще раз доказали некомпетентность чиновников Смольного в сфере социального питания.

На проблему отрасли соцпита не раз обращал внимание Алексей Барабанщиков. Он занимал пост главы Управления социального питания и неоднократно критиковал губернатора Петербурга Александра Беглова за бездействие в отрасли. Также экс-глава УСП рассказывал о коррупционных схемах в районных администрациях. Алексея Барабанщикова арестовали и уволили после одного из скандальных интервью. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.