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Несмотря на то, что гробницу фараона Тутанхамона раскопали сто лет назад, учёные до сих пор изучают найденные в ней предметы и приходят к удивительным выводам. На этот раз группа японских исследователей пристально изучила кинжал, найденный в гробнице правителя Египта.

Он необычен тем, что был изготовлен из железа ещё до того, как наступил железный век и основы металлургии стали широко применяться в древних государствах. Кроме того, за тысячи лет клинка почти не коснулась ржавчина. Ещё в 2016 году учёные определили, что кинжал создан из метеоритного железа, которое высоко ценилось в древности. Анализ, который провели исследователи в наши дни показал, что древние мастера сумели выковать его при относительно низкой температуре – менее 950 градусов по Цельсию.

Во время изучения артефакта, учёные обнаружили на нём небольшие чёрные пятна, которые выдавали в материале сульфид железа, что является одним из признаков обработки октаэдрита (самого распространённого класса железных метеоритов) при низких температурах.

Подняв исторические источники, в которых была описана дипломатическая деятельность Древнего Египта, учёные установили, что кинжал, вероятно, был подарен правителем государства Митания предкам Тутанхамона. Клинок хранился на протяжении нескольких поколений египетских царей, как семейная реликвия.

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