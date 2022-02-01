Эксперт Яков Кедми считает, что сражение между Россией и США в Чёрном или Балтийском морях закончится в течение 15-ти минут. Его слова передаёт издание «Народные новости».

Кедми отметил, что у американского флота есть проблема – его массивность. Так, раньше требовались гигантские корабли, которые могли долго пребывать в автономном плавании. Такие корабли использовались для заданий далеко от США. Однако сейчас, учитывая топографию Европы и Азии, предпочтительнее небольшие десантные корабли, подобно тем, которые уже есть у России.

Кроме того, Россия сейчас начинает строить и большие десантные корабли. Для США же логичным решением станет строительство мобильных кораблей, но даже это не поможет Америке решать проблемы в Чёрном или Балтийском морях. Здесь полное господство России и американский флот не продержится и 15 минут.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби выразил обеспокоенность из-за наращивания сил России в Чёрном море. По его словам, это представляет опасность.