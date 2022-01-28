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Россия только объявила об учениях в Черном море, но Пентагон уже сейчас высказывает свою знаменитую «глубокую обеспокоенность». Представитель военного ведомства Джон Кирби заявил, что такое повышение активности ВМФ РФ может быть опасным.

Такой же серьезной угрозой он назвал стремительно возросшие возможности российского флота в Средиземном море и Атлантическом океане, где тоже планируется проведение военно-морских учений РФ.

Представитель Минобороны США заявил, что «намерения России по-прежнему неясны», что больше всего беспокоит Соединенные Штаты. Тот факт, что РФ объявила об учениях, скорее всего прошел мимо него.

Напомним, что США созвали заседание Совета Безопасности ООН, на котором намерены в очередной раз поговорить о наращивании сил РФ у границ Украины и возможном «нападении», а также об «угрожающем поведении» Москвы.

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