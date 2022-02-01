Израильский телеканал «Kan 11» заявил, что Россия использует против Израиля комплексы радиоэлектронного подавления.

Как сообщается, за последнее время несколько израильских самолётов, как военных, так и гражданских, столкнулись с проблемами в работе GPS при подготовке к посадке в аэропорту Бен-Гурион. В связи с этим было принято решение приостановить авиасообщение из этого аэропорта.

По информации телеканала, российские комплексы РЭБ расположены на базе Хмеймим. Также указывалось, что Израиль сообщил России о сбоях из-за их техники, однако российские военные заявили, что комплексы предназначены для их защиты.

Сейчас Израиль работает над восстановлением авиасообщения. Кроме того, было указано, что если удастся найти доказательства, что к этим инцидентам причастна Россия, Израиль даст жесткий ответ.

Недавно мы сообщали, что в Израиле отказались комментировать удары по Сирии. Атака была совершена по окрестностям столицы САР Дамаска.