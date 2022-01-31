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Израильские истребители из воздушного пространства Ливана снова атаковали Сирию, сообщил портал Avia.Pro. Ссылаясь на Минобороны страны авторы публикации отмечают, что удары привели к многочисленным разрушениям, точных данных о погибших и раненых пока нет.

Сирийское военное ведомство заявило, что атака была проведена в 3:05 по местному времени. Системы ПВО перехватили несколько ракет, но это не помогло избежать крупных материальных потерь. Удары наносились по окрестностям столицы САР Дамаска.

Агентство ТАСС сообщило, что представители пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не захотели комментировать эту атаку. Они заявили, что не делятся подобной информацией с зарубежными средствами массовой информации.

Портал Avia.Pro отмечает, что сирийское издание Syrian Arab Army News за несколько часов до первого удара предсказало атаку Израиля на основании повышенной активности авиации ЦАХАЛ.

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