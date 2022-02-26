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Почти половина сотрудников отделения скорой медицинской помощи (ОСМП) Городской поликлиники № 52 хотят уволиться. Это значит, что пациентам в Выборгском районе скорую помощь придется ждать дольше.

О том, что медики хотят уволиться, сообщили губернатору Петербурга Александру Беглову, главе комздрава, а также администрации Выборгского района города. Коллектив недоволен руководством, а именно решением Смольного заменить действующего руководителя ОСМП, которая работает там с 2008 года.

Всего в ОСМП работает 120 человек, и более полусотни из них подписались под письмами, отправленными в разные инстанции.

«Мы, нижеподписавшиеся, <…> готовы сменить место работы. Последствия такого шага в условиях пандемии COVID-19 и катастрофической и без того нехватки кадров будут весьма тяжёлыми», – говорится в письмах.

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