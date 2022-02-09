Уже к 2050 году на Земле может сложиться тяжёлая ситуация в продовольственной сфере. Людям на планете будет не хватать белка из-за непрекращающегося роста населения. Такое предположение высказала профессор Сколковского института науки и технологий Лоран Генцбиттель.

По словам учёного, к середине века население планеты достигнет 9 миллиардов человек. Как обеспечить такое число людей необходимым количеством белков, учёные задумываются уже сейчас, отметил Генцбиттель. Так, разрабатываются технологии, которые позволят повысить урожайность растений: пшеницы и чечевицы для Европы и риса и нута для Азии и Африки. Кроме того, рассматривается и внедрение в широкое производство методов создания продуктов на основе альтернативных, нерастительных, источников белка – насекомых.

Несмотря на то, что до середины века ещё почти 30 лет, будущую проблему необходимо решать уже сейчас, подчеркнул учёный.