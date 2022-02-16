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К концу нынешнего десятилетия в стране полностью перейдут на радиолокационные станции высокой заводской готовности “Воронеж”. Таким образом будет обновлена вся система предупреждения о ракетном нападении. Об этом рассказал начальник соответствующего Центра в ВКС РФ полковник Сергей Сучков.

Сейчас РЛС “Воронеж” используют в ряде регионов страны. Её отличительная особенность в том, что она может быть довольно быстро построена. Кроме того, модернизация радиолокационных станций будет проводиться на порядок проще, чем сейчас, уточнил Сучков.

Полковник добавил, что до 2030 должно быть закончено перевооружение систем предупреждения о ракетном нападении, что будет означать полный переход на технологии нового поколения. До этого времени должны быть модернизированы системы, которые сейчас несут боевое дежурство в Краснодарском крае и Иркутской области. А в Ленинградской области установят новые РЛС, которые будут обладать улучшенными тактико-техническими характеристикам.

Основная задача РЛС “Воронеж” – обнаружение баллистических ракет, установление их типа, а также траектории полёта.

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