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Один из двух истребителей МиГ-31К, переправленных в Калининград, совершил тренировочный полет у самых границ Североатлантического альянса, пишет портал Avia.Pro. Отмечается, что для НАТО это стало неприятным сюрпризом, так как возможности гиперзвуковых ракеты «Кинжал» хорошо известны на Западе.

Авторы подчеркивают, что подобные полеты могут стать регулярными, так как отношения между РФ и НАТО ухудшились до предела, а Альянс перебрасывает в Польшу и другие страны Восточной Европы дополнительные силы. Истребитель с ракетой «Кинжал» выступит в качестве мощного сдерживающего фактора, так как у Запада нет средств для противодействия этому виду вооружений.

По мнению экспертов, полет у границ НАТО был проведен не случайно. Россия продемонстрировала, что в случае агрессивных действий НАТО готова дать жесткий ответ с использованием боезарядов, способных достать до любой точки Европы.

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