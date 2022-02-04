Историк Пшемыслав Пяста считает, что у Польши и России нет «полей конфликта». Об этом он сообщил в статье для издания Mysl Polska.

Пяста отметил, что сейчас активно проводится антироссийская политика, в частности, это касается вопроса об Украине, которой Польша поставила вооружение. Также он сообщил, что ради того, чтобы очернить Россию, СМИ могут писать всё что угодно. Согласно его заявлению, всё это является «безумием чистой воды».

Историк отметил, что сейчас у России и Польши не имеется территориальных претензий или конфликтов между государствами, кроме того, они не пересекаются в различных сферах влияния. Таким образом, Польша не имеет причин для того, чтобы конфликтовать с Россией.

Несмотря на это, Польше предлагают защищать Украину, которую Пяста назвал «враждебной и потенциально опасной». Россию же он считает «потенциального дружественным» нейтральным соседом.

Недавно Польша косвенно обвинила ЕС в том, что в стране подорожала электроэнергия. Официально ничего заявлено не было, но в платёжках за электричество стали указывать стоимость квот на выбросы.