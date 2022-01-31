Польский сейм в желании оправдаться перед гражданами страны за увеличившиеся счета за электроэнергию, косвенно обвинила в этом Евросоюз. Никаких официальных заявлений по этому он делать не стал, однако провел небольшую манипуляцию с платежками за электричество.

Теперь в них указывается не только сумма, которую нужно заплатить польскому гражданину, но и стоимость квот на выбросы, которые Варшава покупает у ЕС.

Несмотря на то, что прямо Евросоюз никто не обвинял, в квитанциях очень хорошо видно, что цена на квоты составляет больше половины стоимости производства энергии. Остальное поляки вполне могут додумать сами.

Главная проблема Польши кроется в том, что для производства 70 процентов электрической энергии она использует уголь. Именно поэтому поставщики вынуждены приобретать квоты на выбросы. Сами они жалуются, что с каждым годом это дается все сложнее.

Марцин Ковальчик, возглавляющий группу по борьбе с глобальным потеплением в Польше, уверен, что правительство манипулирует общественным мнением, пытаясь списать все на ЕС. На деле же миллиарды евро с продажи квот идут в бюджет страны и что с ними делает Кабмин, совершенно непонятно. Так как эта информация тщательно скрывается от граждан и Евросоюза.