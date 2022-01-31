читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польский сейм в желании оправдаться перед гражданами страны за увеличившиеся счета за электроэнергию, косвенно обвинила в этом Евросоюз. Никаких официальных заявлений по этому он делать не стал, однако провел небольшую манипуляцию с платежками за электричество.

Теперь в них указывается не только сумма, которую нужно заплатить польскому гражданину, но и стоимость квот на выбросы, которые Варшава покупает у ЕС.

Несмотря на то, что прямо Евросоюз никто не обвинял, в квитанциях очень хорошо видно, что цена на квоты составляет больше половины стоимости производства энергии. Остальное поляки вполне могут додумать сами.

Главная проблема Польши кроется в том, что для производства 70 процентов электрической энергии она использует уголь. Именно поэтому поставщики вынуждены приобретать квоты на выбросы. Сами они жалуются, что с каждым годом это дается все сложнее.

Марцин Ковальчик, возглавляющий группу по борьбе с глобальным потеплением в Польше, уверен, что правительство манипулирует общественным мнением, пытаясь списать все на ЕС. На деле же миллиарды евро с продажи квот идут в бюджет страны и что с ними делает Кабмин, совершенно непонятно. Так как эта информация тщательно скрывается от граждан и Евросоюза.

Вам может понравиться

Читатели Daily Express решили не защищать Украину после сравнения армий НАТО и России

Издание Daily Express сравнило возможности армий России и НАТО, подсчитав численность личного состава и ядерных ракет. В результате выяснилось, что РФ незначительно проигрывает по первому показателю только Соединенным Штатам –

Президент Израиля Ицхак Герцог впервые в истории вылетел в ОАЭ с официальным визитом

Президент Израиля Ицхак Герцог отправился в ОАЭ. Это, как заявила его канцелярия, является первым официальным визитом в данную страну в истории. Как сообщается, ещё в сентябре 2020 года Израиль, ОАЭ
  • Анна
  • 30.01.2022
  • читать 1 минуту

В Великобритании обвинили Россию в подготовке кибератак на Запад

В Великобритании заявили, что Россия запланировала скомпрометировать Запад при помощи кибератак. Об этом сообщает издание ТАСС. С соответствующим заявлением недавно выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Согласно его мнению, Россия
  • Анна
  • 29.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 31 января – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 31 января – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 31 января – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 31 января – пасмурно, до 2 °C |