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Губернатор Александр Беглов привез в Минск музейные экспонаты времен блокады. В их число входит кусочек хлеба, который президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «забрать домой и показать детям».

На публике Беглов заявляет, что гордится военным прошлым города и своей семьи. Однако на деле ситуация складывается иначе.

Поступки петербургского градоначальника говорят о том, что он пренебрегает памятью о блокаде. Сначала были сорваны сроки открытия государственного Музея обороны и блокады Ленинграда. Затем и вовсе градоначальник решил привезти хрупкие и ценные экспонаты в Минск.

Материальные свидетельства событий военных лет должны помогать в воспитании молодых поколений петербуржцев. Но Беглов с легкой руки раздаривает исторические предметы, показывая тем самым свое пренебрежительное отношение к чувствам горожан.

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